Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования отравления в Солнечногорске - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 27.06.2026
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования отравления в Солнечногорске

Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании отравления в Солнечногорске

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске восемь человек получили отравление неизвестным веществом, двое из них погибли.
  • Причиной отравления могло стать употребление наркотиков, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном Солнечногорске, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в СК РФ.
Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что 27 июня в Солнечногорске в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек. Двое пострадавших скончались, еще шесть человек госпитализированы. В подмосковном главке СК РФ уточнили, что причиной отравления могло стать употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
СК назвал возможную причину массового отравления в Астрахани
Вчера, 16:37
 
ПроисшествияРоссияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала