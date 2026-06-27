Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования отравления в Солнечногорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Солнечногорске восемь человек получили отравление неизвестным веществом, двое из них погибли.
- Причиной отравления могло стать употребление наркотиков, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном Солнечногорске, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в СК РФ.
Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что 27 июня в Солнечногорске в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек. Двое пострадавших скончались, еще шесть человек госпитализированы. В подмосковном главке СК РФ уточнили, что причиной отравления могло стать употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".