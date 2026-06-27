Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования отравления в Солнечногорске

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном Солнечногорске, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в СК РФ.