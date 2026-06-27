В Кремле состоялся всероссийский выпускной бал

Краткий пересказ от РИА ИИ Всероссийский выпускной бал в Кремле прошел 26 июня.

В мероприятии приняли участие около 6 тысяч выпускников из разных регионов России, включая новые территории РФ.

На площадках мероприятия выступили Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, Артем Качер, Margo, Galibri & Mavik, Veigel, Akmal', Анна Немченко, Фогель, Юлия Савичева и другие исполнители.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал в Кремле прошел при участии около 6 тысяч выпускников из разных регионов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Музыка Первого".

"Двадцать шестого июня Государственный Кремлевский дворец и телеканал "Музыка Первого" провели яркий, незабываемый и по-настоящему звездный Всероссийский Выпускной бал в Кремле 2026! В этом году в нем приняли участие около 6 тысяч ребят из разных регионов России , включая новые территории РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после концерта в ГКД была организована праздничная программа сразу на двух площадках - на Красной площади и в Гостином дворе, во втором случае торжество продлится до самого утра.

В пресс-службе добавили, что на площадках мероприятия выступили: Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, Артем Качер, Margo, Galibri & Mavik, Veigel, Akmal', Анна Немченко, Фогель, Юлия Савичева и другие.