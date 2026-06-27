Рейтинг@Mail.ru
В Кремле состоялся всероссийский выпускной бал - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 27.06.2026
В Кремле состоялся всероссийский выпускной бал

РИА Новости: в Кремле состоялся всероссийский выпускной бал

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийский выпускной бал в Кремле прошел 26 июня.
  • В мероприятии приняли участие около 6 тысяч выпускников из разных регионов России, включая новые территории РФ.
  • На площадках мероприятия выступили Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, Артем Качер, Margo, Galibri & Mavik, Veigel, Akmal', Анна Немченко, Фогель, Юлия Савичева и другие исполнители.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал в Кремле прошел при участии около 6 тысяч выпускников из разных регионов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Музыка Первого".
"Двадцать шестого июня Государственный Кремлевский дворец и телеканал "Музыка Первого" провели яркий, незабываемый и по-настоящему звездный Всероссийский Выпускной бал в Кремле 2026! В этом году в нем приняли участие около 6 тысяч ребят из разных регионов России, включая новые территории РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после концерта в ГКД была организована праздничная программа сразу на двух площадках - на Красной площади и в Гостином дворе, во втором случае торжество продлится до самого утра.
В пресс-службе добавили, что на площадках мероприятия выступили: Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, Артем Качер, Margo, Galibri & Mavik, Veigel, Akmal', Анна Немченко, Фогель, Юлия Савичева и другие.
Всероссийский выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Российским выпускникам присущ ген победителей, заявил Путин
00:06
 
РоссияЛюся ЧеботинаАнна НемченкоЮлия СавичеваГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала