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В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на музей - РИА Новости, 27.06.2026
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В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на музей

Состояние пострадавших при атаке на музей под Ростовом легкой и средней тяжести

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние пострадавших при атаке беспилотника на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, оценивается как легкой и средней степени тяжести.
  • В результате удара пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.
  • Двое пострадавших после осмотра отказались от госпитализации.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Состояние пострадавших после атаки беспилотника на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Наири Варданян.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.
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"Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 11 – в ГКБСМП Таганрога, один ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу №20 Ростова-на-Дону. На данный момент стационарную медицинскую помощь получили десять человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести", - приводятся слова Варданяна в сообщении минздрава региона.

Уточняется, что двое после осмотра отказались от госпитализации.
Для оказания помощи и оперативной эвакуации на территорию мемориального комплекса были направлены семь бригад скорой медицинской помощи из Неклиновского района и Таганрога.
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