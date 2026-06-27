В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на музей

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"Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 11 – в ГКБСМП Таганрога, один ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу №20 Ростова-на-Дону. На данный момент стационарную медицинскую помощь получили десять человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести", - приводятся слова Варданяна в сообщении минздрава региона.