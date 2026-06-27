В Брянской области при атаке дрона ВСУ на машину погиб водитель

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водитель погиб, пассажирка пострадала после атаки украинского дрона-камикадзе по машине в деревне Петрянинка в Брянской области, медики борются за жизнь женщины, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.