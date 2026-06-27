В Брянской области при атаке дрона ВСУ на машину погиб водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Петрянинка Злынковского района Брянской области дрон-камикадзе атаковал машину.
- Водитель погиб, пассажирка доставлена в больницу, за ее жизнь борются медики.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водитель погиб, пассажирка пострадала после атаки украинского дрона-камикадзе по машине в деревне Петрянинка в Брянской области, медики борются за жизнь женщины, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района. На месте погиб водитель, местный житель. Пассажирка доставлена в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти женщину", - написал он в канале на платформе "Макс".