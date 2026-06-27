СМИ: атака США не нанесла ущерб порту города Сирик в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что атаке США не был нанесен ущерб порту города Сирик.
- Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Атака США не нанесла ущерб порту города Сирик, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские СМИ сообщили о взрывах, которые были слышны в городе Сирик у побережья Ормузского пролива.
"Порту города Сирик не был нанесен ущерб в результате атаки США", - пишет агентство.