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СМИ: атака США не нанесла ущерб порту города Сирик в Иране - РИА Новости, 27.06.2026
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06:05 27.06.2026
СМИ: атака США не нанесла ущерб порту города Сирик в Иране

Reuters: атака США не нанесла ущерб порту города Сирик в Иране

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin LongАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35A
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin Long
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что атаке США не был нанесен ущерб порту города Сирик.
  • Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Атака США не нанесла ущерб порту города Сирик, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
Центральное командование Вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские СМИ сообщили о взрывах, которые были слышны в городе Сирик у побережья Ормузского пролива.
"Порту города Сирик не был нанесен ущерб в результате атаки США", - пишет агентство.
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