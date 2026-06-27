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Совбез ООН 29 июня обсудит атаку ВСУ на белорусский автобус - РИА Новости, 27.06.2026
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01:22 27.06.2026 (обновлено: 01:23 27.06.2026)
Совбез ООН 29 июня обсудит атаку ВСУ на белорусский автобус

Совбез ООН 29 июня обсудит атаку ВСУ на белорусский автобус в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Безопасности ООН проведет заседание 29 июня в 22:00 мск в связи с атакой украинского беспилотника на автобус.
  • ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погиб один человек, восемь получили травмы.
  • Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с мирными жителями.
ООН, 27 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН 29 июня в 22.00 мск проведет заседание в связи с атакой украинского беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей, заявила РИА Новости исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Председательство назначило заседание на 29 июня в 15.00 (22.00 мск - ред.)", - сообщила она агентству, комментируя дату и время заседания СБ ООН по атаке ВСУ на автобус.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
Как заявила ранее и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей - белорусских граждан, включая детей.
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В миреРоссияБрянская областьГомельская областьАнна ЕвстигнееваЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныООНСовет Безопасности ООН
 
 
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