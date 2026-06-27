Совбез ООН 29 июня обсудит атаку ВСУ на белорусский автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Безопасности ООН проведет заседание 29 июня в 22:00 мск в связи с атакой украинского беспилотника на автобус.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погиб один человек, восемь получили травмы.

Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с мирными жителями.

ООН, 27 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН 29 июня в 22.00 мск проведет заседание в связи с атакой украинского беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей, заявила РИА Новости исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.

"Председательство назначило заседание на 29 июня в 15.00 (22.00 мск - ред.)", - сообщила она агентству, комментируя дату и время заседания СБ ООН по атаке ВСУ на автобус.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.