Совбез ООН 29 июня обсудит атаку ВСУ на белорусский автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Безопасности ООН проведет заседание 29 июня в 22:00 мск в связи с атакой украинского беспилотника на автобус.
- ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погиб один человек, восемь получили травмы.
- Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с мирными жителями.
ООН, 27 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН 29 июня в 22.00 мск проведет заседание в связи с атакой украинского беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей, заявила РИА Новости исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
Как заявила ранее и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей - белорусских граждан, включая детей.