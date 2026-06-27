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В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 27.06.2026
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22:28 27.06.2026
В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза

РИА Новости: в Астрахани допрашивают сотрудников предприятия общепита

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек.
  • Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным следствия, со среды по субботу в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в настоящее время в больнице находятся 14 человек.
«
"Следователи ведут допрос сотрудников предприятия общепита", - сказал Хегай.
Ранее он сообщил агентству, что в организации изымается документация. Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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