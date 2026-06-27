В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.