В Астрахани допрашивают сотрудников общепита после вспышки сальмонеллеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек.
- Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным следствия, со среды по субботу в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в настоящее время в больнице находятся 14 человек.
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"Следователи ведут допрос сотрудников предприятия общепита", - сказал Хегай.
Ранее он сообщил агентству, что в организации изымается документация. Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.