БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Жительница Республики Алтай связала 38 свитеров участникам спецоперации, их передали на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

"Наши мамы вяжут Победу: пенсионерка из Республики Алтай передала 38 свитеров бойцам. Елена Валерьевна Енькова пенсионерка, мама участников СВО. Одного из ее сыновей земляки знают, как бойца с позывным Белуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина прекрасно вяжет одежду: свитеры, носки, шапки.

"Она рассказывает: "Почему вяжу? Потому что им там холодно... в окопах. Надо помогать". Помогать начала сначала своим сыновьям. Потом к ней стали приходить родственники других бойцов. Так было связано 38 военных облегченных, но теплых свитеров", - подчеркивают в Народном фронте.