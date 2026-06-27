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Жительница Республики Алтай связала 38 свитеров участникам спецоперации - РИА Новости, 27.06.2026
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09:01 27.06.2026
Жительница Республики Алтай связала 38 свитеров участникам спецоперации

На Алтае пенсионерка связала 38 свитеров участникам спецоперации

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Жительница Республики Алтай связала 38 свитеров участникам спецоперации, их передали на передовую, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Наши мамы вяжут Победу: пенсионерка из Республики Алтай передала 38 свитеров бойцам. Елена Валерьевна Енькова пенсионерка, мама участников СВО. Одного из ее сыновей земляки знают, как бойца с позывным Белуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина прекрасно вяжет одежду: свитеры, носки, шапки.
"Она рассказывает: "Почему вяжу? Потому что им там холодно... в окопах. Надо помогать". Помогать начала сначала своим сыновьям. Потом к ней стали приходить родственники других бойцов. Так было связано 38 военных облегченных, но теплых свитеров", - подчеркивают в Народном фронте.
Сообщается, что на каждый свитер уходит по две недели. Часть из изделий передана через Народный фронт Республики Алтай бойцам.
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