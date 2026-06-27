Актер Алексей Панин* задолжал налоговой более 2,5 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У актера Алексея Панина* задолженность перед налоговой службой более 2,5 миллионов рублей.
- Налоговая приостановила операции по счетам ИП актера из-за решения о взыскании задолженности.
- В 2024 году на актера возбудили два исполнительных производства на общую сумму 411,6 тысячи рублей по кредитным платежам, однако долг не смогли списать из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) задолжал в РФ более 2,5 миллионов рублей по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным на субботу, у Панина* числится долг перед налоговой более чем на 2,5 миллиона рублей.
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Более того, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми также ознакомилось РИА Новости, налоговая в апреле приостановила операции по счетам ИП актера, которое прекратило деятельность в 2018 году, из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности. По данным сервиса, размер отрицательного сальдо ЕНС Панина* составляет более 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, согласно данным приставов, в 2024 году на актера возбудили два исполнительных производства, предметом которых стала задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки). Общая сумма задолженности составила 411,6 тысячи рублей. Однако в том же году приставы не смогли списать долг из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей.
Также, по данным приставов, в 2025 году на Панина* возбудили еще два исполнительных производства, предмет которых и сумма задолженности не указываются. Однако долг по ним также не смогли взыскать из-за невозможности установить местонахождение должника.
Панин* в октябре 2022 года разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы.
Панин* признан в России иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Он заочно арестован и находится в международном розыске.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.
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