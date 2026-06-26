Запад считает, что может игнорировать красные линии России, заявили в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад считает, будто может игнорировать "красные линии" Москвы.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Запад считает, что может игнорировать "красные линии" Москвы на фоне недавних ударов украинских беспилотников по российской территории, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Они ( Россия - ред.) проводят красную черту, дают понять, что хватит ... мы (Запад - ред.) считаем, что никакой красной черты нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскими", - сказал Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.