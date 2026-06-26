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Запад считает, что может игнорировать красные линии России, заявили в США - РИА Новости, 26.06.2026
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21:57 26.06.2026
Запад считает, что может игнорировать красные линии России, заявили в США

Профессор Миршаймер: Запад считает, что может игнорировать красные линии России

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Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад считает, будто может игнорировать "красные линии" Москвы.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Запад считает, что может игнорировать "красные линии" Москвы на фоне недавних ударов украинских беспилотников по российской территории, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Они (Россия - ред.) проводят красную черту, дают понять, что хватит ... мы (Запад - ред.) считаем, что никакой красной черты нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскими", - сказал Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.
Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В США назвали попытки Украины бить БПЛА по России игрой с огнем
Вчера, 21:19
 
В миреМоскваРоссияКерченский проливДжон МиршаймерДэниел ДэвисВладимир ПутинЧикагский университетВооруженные силы Украины
 
 
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