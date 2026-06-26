Запад считает, что может игнорировать красные линии России, заявили в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад считает, будто может игнорировать "красные линии" Москвы.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Запад считает, что может игнорировать "красные линии" Москвы на фоне недавних ударов украинских беспилотников по российской территории, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.