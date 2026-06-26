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Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС без эксцессов, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.06.2026
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16:33 26.06.2026
Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС без эксцессов, заявил Лихачев

Лихачев: ротация экспертов МАГАТЭ состоялась на ЗАЭС несмотря на дроны Киева

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Запорожской АЭС состоялась очередная, 35-я смена экспертов МАГАТЭ.
  • Ротация прошла без эксцессов, несмотря на большую дроновую активность со стороны ВСУ.
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Очередная ротация экспертов МАГАТЭ состоялась в четверг на Запорожской АЭС, несмотря на опасность дронов со стороны ВСУ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Состоялась 34-я ротация, 35-я смена экспертов МАГАТЭ заехала вчера на станцию. В районе 00.00 предыдущая смена покинула, пересекла Крымский мост и уже добирается до родных мест. Несмотря на большую дроновую активность, ротация прошла без эксцессов", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что новые представители организации начинают вживаться, вникать и выстраивать информационные мосты с со штаб-квартирой МАГАТЭ.
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Алексей ЛихачевМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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