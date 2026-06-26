Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС без эксцессов, заявил Лихачев

ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Очередная ротация экспертов МАГАТЭ состоялась в четверг на Запорожской АЭС, несмотря на опасность дронов со стороны ВСУ, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Он добавил, что новые представители организации начинают вживаться, вникать и выстраивать информационные мосты с со штаб-квартирой МАГАТЭ.