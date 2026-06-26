На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ.
- Четыре специалиста 35-й команды МАГАТЭ приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"На Запорожской атомной электростанции состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.
Очередная смена экспертов Агентства прошла в штатном режиме, четыре специалиста, вошедшие в состав 35-й команды МАГАТЭ, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции, добавили в пресс-службе.
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