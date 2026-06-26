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На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 26.06.2026
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15:57 26.06.2026 (обновлено: 16:05 26.06.2026)
На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

ЗАЭС: на станции прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Запорожской АЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ.
  • Четыре специалиста 35-й команды МАГАТЭ приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"На Запорожской атомной электростанции состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.
Очередная смена экспертов Агентства прошла в штатном режиме, четыре специалиста, вошедшие в состав 35-й команды МАГАТЭ, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции, добавили в пресс-службе.
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МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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