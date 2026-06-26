ВСУ за неделю потеряли свыше 1575 военных в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли свыше 1575 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволчанке Сумской области.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1575 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1575 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что за неделю подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжансоке Сумской области.
Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, шести механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.