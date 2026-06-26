В Белгородской области мужчина погиб из-за детонации боеприпаса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Плоское Белгородской области из-за детонации боеприпаса погиб мужчина.
- В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы, частично разрушено здание социального объекта, повреждены три автомобиля.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Мужчина погиб вследствие детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"Вследствие детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта, кроме того, различные повреждения получили три автомобиля, добавили в ведомстве.
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