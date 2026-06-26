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В Белгородской области мужчина погиб из-за детонации боеприпаса - РИА Новости, 26.06.2026
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11:04 26.06.2026
В Белгородской области мужчина погиб из-за детонации боеприпаса

В Плоском Белгородской области при детонации боеприпаса погиб мужчина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Плоское Белгородской области из-за детонации боеприпаса погиб мужчина.
  • В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы, частично разрушено здание социального объекта, повреждены три автомобиля.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Мужчина погиб вследствие детонации боеприпаса в селе Плоское Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"Вследствие детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта, кроме того, различные повреждения получили три автомобиля, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская область
 
 
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