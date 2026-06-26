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Украинские заградотряды атаковали отступающих военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 26.06.2026
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Украинские заградотряды атаковали отступающих военнослужащих ВСУ

Заградотряды ВСУ атаковали отступающих солдат 71-й ОАэМБр в Сумской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские заградительные отряды атаковали отступающих военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Новая Сечь Сумской области.
  • Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, и число уголовных дел по фактам самовольного оставления части за первые месяцы 2026 года почти вдвое выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • В украинских подразделениях создаются заградительные отряды, которые открывают огонь по военнослужащим, пытающимся оставить позиции или сдаться в плен.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские заградительные отряды атаковали отступающих военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Новая Сечь Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71-й ОАэМБр, пытавшихся отступить из населенного пункта", — сказал собеседник агентства.
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Дезертирство остается одной из ключевых проблем в ВСУ, о чем неоднократно заявляли украинские пленные. Число уголовных дел по фактам самовольного оставления части за первые месяцы 2026 года почти вдвое выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По данным российских силовых структур, для предотвращения подобных случаев в украинских подразделениях создаются заградительные отряды, которые открывают огонь по военнослужащим, пытающимся оставить позиции или сдаться в плен.
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