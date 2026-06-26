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ВС России нанесли пять ударов по локомотивам, использовавшимся ВСУ - РИА Новости, 27.06.2026
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17:29 26.06.2026 (обновлено: 03:08 27.06.2026)
ВС России нанесли пять ударов по локомотивам, использовавшимся ВСУ

ВС России в двух областях нанесли 5 ударов по использовавшимся ВСУ локомотивам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России за сутки нанесли пять ударов БПЛА "Герань" по локомотивам, использовавшимся ВСУ.
  • Бойцы поразили два состава в Запорожье и три — между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за сутки нанесли пять ударов БПЛА "Герань" по локомотивам, использовавшимся в интересах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, два локомотива были спрятаны под автомобильным мостом в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Еще три локомотива были поражены на участке железной дороги между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области.
Объективный контроль зафиксировал успешное уничтожение всех целей.​
Удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, наносились ударными БПЛА "Герань-2 Сикер" .
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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