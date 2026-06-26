ВС России нанесли пять ударов по локомотивам, использовавшимся ВСУ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за сутки нанесли пять ударов БПЛА "Герань" по локомотивам, использовавшимся в интересах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.