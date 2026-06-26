ВС России нанесли пять ударов по локомотивам, использовавшимся ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России за сутки нанесли пять ударов БПЛА "Герань" по локомотивам, использовавшимся ВСУ.
- Бойцы поразили два состава в Запорожье и три — между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за сутки нанесли пять ударов БПЛА "Герань" по локомотивам, использовавшимся в интересах ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, два локомотива были спрятаны под автомобильным мостом в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Еще три локомотива были поражены на участке железной дороги между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области.
Объективный контроль зафиксировал успешное уничтожение всех целей.
Удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, наносились ударными БПЛА "Герань-2 Сикер" .
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