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Появился гид по VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.06.2026
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13:58 26.06.2026 (обновлено: 14:07 26.06.2026)

Появился гид по VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest
Посетители на фестивале VK Fest - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. 4 и 5 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest — крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят популярные артисты, молодые исполнители и звёзды электронной сцены. Гостей ждут встречи с инфлюенсерами, сотни развлечений для всей семьи, расширенная детская зона, технологические и творческие пространства, новая площадка с водными активностями и пляжными видами спорта.

Музыкальный лайнап: звёзды, фрешмены, электронная сцена

4 июля на Синей сцене выступят Markul, Татьяна Куртукова, Лолита, Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape, Ева Власова, XOLIDAYBOY, Клава Кока и Артур Пирожков. Ведущий сцены — Дима Масленников. В программе Белой сцены — пазнякс, ГУДТАЙМС, "Сироткин", мартин, Словетский, Baby Cute, Lida, OG Buda. Гости Фиолетовой сцены услышат Сестрёнку, навздохе, Rozalia, UBEL, Tesla Boy, Крыли, NANSI & SIDOROV, osiwoy. Сцену Радио Рекорд займут DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL.
Во второй день, 5 июля на Синюю сцену выйдут Ольга Бузова, Мари Краймбрери, t.A.T.u., FEDUK, МОТ, MONA и Дора. Их представит ведущая Ида Галич. На Белой сцене выступят AK-47 & TGK, Boulevard Depo, HOLLYFLAME, ТРАВМА, Zventa Sventanа, Moreart, тима ищет свет, Слава КПСС и Полка. На Фиолетовой — Асия, хмыров, UGLI, Cheese People, SKY RAE, ульяна мамушкина, ARUSTAMOV, S-VOX. Специальным гостем станет nkeeei, он исполнит трек "Такой же" с Ольгой Бузовой. На сцене Радио Рекорд пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG.
На фестивале также выступит известный артист, чьё имя держится в секрете.

Инфлюенсеры: выступления, автограф-сессии и совместные фото

Гости встретятся с известными блогерами. Автограф-сессии проведут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, "Без игрушек", Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША. К ним присоединятся ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.
Полный лайнап смотрите здесь.
 
VK Fest
 
 
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