Пострадавших при жесткой посадке Ми-8Т в Красноярском крае нет

Краткий пересказ от РИА ИИ Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае.

По предварительной информации, пострадавших среди 15 человек на борту нет.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пострадавших среди 15 находившихся на борту человек при жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, по предварительной информации, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"На борту Ми-8Т находились 15 человек, в том числе три члена экипажа", - сказал собеседник агентства.