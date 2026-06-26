Пострадавших при жесткой посадке Ми-8Т в Красноярском крае нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае.
- По предварительной информации, пострадавших среди 15 человек на борту нет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пострадавших среди 15 находившихся на борту человек при жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, по предварительной информации, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На борту Ми-8Т находились 15 человек, в том числе три члена экипажа", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительно в результате происшествия никто не пострадал.