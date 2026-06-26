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USAID помогало финансировать госпереворот на Украине, заявил Маск - РИА Новости, 26.06.2026
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17:23 26.06.2026 (обновлено: 18:01 26.06.2026)
USAID помогало финансировать госпереворот на Украине, заявил Маск

Маск: USAID финансировало переворот на Украине, который привел к конфликту с РФ

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • USAID помогало финансировать госпереворот на Украине, который привел к конфликту с Россией, заявил Маск.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство США по международному развитию помогало финансировать госпереворот на Украине, заявил предприниматель Илон Маск.
"USAID действительно помогало финансировать <...> революцию, которая положила начало российско-украинскому (конфликту. — Прим. ред.)", — написал он в соцсети Х.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
USAID вложило 9,5 миллиона долларов в украинские СМИ накануне Евромайдана
22 февраля, 10:06
По мнению бизнесмена, деятельность этой структуры привела к смертям миллионов людей по всему миру.
В ноябре 2013-го на Украине началась серия митингов, получившая название "Евромайдан". Поводом послужило решение руководства страны приостановить процесс интеграции с ЕС. Беспорядки быстро приобрели резко антиправительственный характер. В столкновениях между силами безопасности и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича и приходу к власти прозападных политиков.
Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев
1 октября 2025, 23:12
 
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