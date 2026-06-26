Краткий пересказ от РИА ИИ
- USAID помогало финансировать госпереворот на Украине, который привел к конфликту с Россией, заявил Маск.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство США по международному развитию помогало финансировать госпереворот на Украине, заявил предприниматель Илон Маск.
По мнению бизнесмена, деятельность этой структуры привела к смертям миллионов людей по всему миру.
В ноябре 2013-го на Украине началась серия митингов, получившая название "Евромайдан". Поводом послужило решение руководства страны приостановить процесс интеграции с ЕС. Беспорядки быстро приобрели резко антиправительственный характер. В столкновениях между силами безопасности и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича и приходу к власти прозападных политиков.
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1 октября 2025, 23:12