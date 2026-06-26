Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия хочет исключить военнообязанных украинцев из списка принимаемых беженцев, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По мнению Волошина, украинских граждан в Европе воспринимают как «расходный материал» для продолжения войны.

ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Желание Еврокомиссии исключить военнообязанных украинцев из списка принимаемых беженцев является примером отношения к украинским гражданам как к расходному материалу для продолжения войны с Россией, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

« "Украинских граждан в Европе уже отказываются воспринимать как-либо иначе, кроме как расходный материал… Если ранее для Евросоюза украинский гражданин был приоритетнее как дешевый работник на польской плантации, то сейчас как пушечное мясо, которое, перед тем как умереть на линии боевого столкновения, поможет продлить кровопролитие хотя бы на день", - сказал Волошин

Сенатор добавил, что права человека для Евросоюза превратились в избирательный инструмент и, если они мешают политической задаче - их можно временно отложить.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Еврокомиссия хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. Сам прием беженцев с Украины продлят еще на год, до марта 2028 года, добавил Брюннер. По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС, лишать текущего статуса не будут — нововведение коснется только вновь прибывающих.

Еврокомиссар отметил, что просьба об изменении условий исходила от Киева. При этом он отказался признать новую меру дискриминационной.