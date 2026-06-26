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Сикорский сделал заявление о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 26.06.2026
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22:27 26.06.2026
Сикорский сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Сикорский: начало переговоров о приеме Украины в ЕС не означает их завершения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сикорский заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не означает их завершения.
  • Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, согласно социологическому исследованию, проведенному лабораторией IBRiS.
  • Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не означает их завершения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Данные последнего социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS, свидетельствуют о том, что почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз.
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"Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их завершения", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN.
Он пояснил, что главы переговоров "будут очень сложными", и потребуется "выработать решения, выгодные для обеих сторон".
При этом он напомнил, что Польша имеет право вето в вопросе вступления Украины в ЕС.
"Польша, как государство-член Европейского союза, обладающее правом вето, конечно же, находится здесь в привилегированном положении", - сказал глава МИД.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступает против присоединения Киева к ЕС.
Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. В то же время он отмечал, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы союз превращался в военный блок.
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