Краткий пересказ от РИА ИИ Сикорский заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не означает их завершения.

Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, согласно социологическому исследованию, проведенному лабораторией IBRiS.

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не означает их завершения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Данные последнего социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS , свидетельствуют о том, что почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз.

"Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их завершения", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN

Он пояснил, что главы переговоров "будут очень сложными", и потребуется "выработать решения, выгодные для обеих сторон".

При этом он напомнил, что Польша имеет право вето в вопросе вступления Украины в ЕС.

"Польша, как государство-член Европейского союза, обладающее правом вето, конечно же, находится здесь в привилегированном положении", - сказал глава МИД.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступает против присоединения Киева к ЕС.