Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сикорский заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не означает их завершения.
- Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, согласно социологическому исследованию, проведенному лабораторией IBRiS.
- Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не означает их завершения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их завершения", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN.
Он пояснил, что главы переговоров "будут очень сложными", и потребуется "выработать решения, выгодные для обеих сторон".
При этом он напомнил, что Польша имеет право вето в вопросе вступления Украины в ЕС.
"Польша, как государство-член Европейского союза, обладающее правом вето, конечно же, находится здесь в привилегированном положении", - сказал глава МИД.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступает против присоединения Киева к ЕС.
Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. В то же время он отмечал, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы союз превращался в военный блок.