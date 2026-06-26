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ВС России нанесли пять ударов возмездия по объектам ОПК Украины за неделю - РИА Новости, 26.06.2026
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12:53 26.06.2026
ВС России нанесли пять ударов возмездия по объектам ОПК Украины за неделю

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК Украины за неделю.
  • Бойцы также поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов возмездия, в том числе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 20 по 26 июня текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов", - говорится в сводке военного ведомства.
В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает МО РФ.
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