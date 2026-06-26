ВС России нанесли пять ударов возмездия по объектам ОПК Украины за неделю

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов возмездия, в том числе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.

В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает МО РФ.