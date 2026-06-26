ВС России нанесли пять ударов возмездия по объектам ОПК Украины за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК Украины за неделю.
- Бойцы также поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов возмездия, в том числе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 20 по 26 июня текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов", - говорится в сводке военного ведомства.
В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18