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"Канцлер Украины!" Инициатива Мерца вызвала ярость в бундестаге - РИА Новости, 26.06.2026
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06:42 26.06.2026 (обновлено: 11:27 26.06.2026)
"Канцлер Украины!" Инициатива Мерца вызвала ярость в бундестаге

Депутат Фронмайер: Мерц отбирает деньги у инвалидов, чтобы отдать их Зеленскому

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании Бундестага
Фридрих Мерц на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании Бундестага . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца.
  • По мнению Фронмайера, Мерц планирует пожертвовать интересами немецких инвалидов и пенсионеров ради помощи Германии.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер резко раскритиковал в соцсети Х решение канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Мерц хочет сократить пособия по инвалидности. Мерц хочет повысить пенсионный возраст до 70 лет. Мерц хочет отменить бесплатное сострахование супруга. Но на что у него есть деньги: уже более 100 миллиардов евро немецких денег для Украины", — написал он.
По мнению парламентария, глава правительства не собирается останавливаться на указанной инициативе, чтобы помочь Киеву.
"И новые платежи продолжаются постоянно. Мерц — канцлер Украины", — заключил Фронмайер.
Ранее политик от "АдГ" Евгений Шмидт заявлял РИА Новости, что украинский режим тратит средства немецких налогоплательщиков без какой-либо отчетности, и политики в Берлине этому рукоплещут.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
 
В миреГерманияУкраинаКиевФридрих МерцЕвгений ШмидтСергей Лавров
 
 
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