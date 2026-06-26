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ТЦК мобилизовал инвалида и сразу отправили на фронт в Константиновку - РИА Новости, 26.06.2026
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06:15 26.06.2026
ТЦК мобилизовал инвалида и сразу отправили на фронт в Константиновку

Пленный Пелещук рассказал, как его мобилизовали сотрудники ТЦК прямо из аптеки

Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину с территории детского сада. Кадр видео
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину с территории детского сада. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину с территории детского сада. Кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинского пленного Вадима Пелещука из 5-й штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Константиновке в ДНР.
  • Сотрудники ТЦК мобилизовали Пелещука, разорвав документы об инвалидности и паспорт, когда он зашел в аптеку купить лекарства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинский пленный из 5-й штурмовой бригады ВСУ Вадим Пелещук, которого российские бойцы "Южной" группировки войск взяли в плен в Константиновке в ДНР, рассказал, что его мобилизовали сотрудники ТЦК, разорвав документы об инвалидности и паспорт, когда он зашел в аптеку купить лекарства.
Видео беседы с пленным инвалидом есть в распоряжении РИА Новости.
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"Я ехал с друзьями на работу, мне нужно было заехать в аптеку купить необходимые таблетки. Вышел из аптеки, и тут ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.) стоит... Я им показал документы, что имею инвалидность. Они порвали документы и паспорт, после чего посадили в "бусик" и увезли", - рассказал Пелещук.
По его словам, в учебке он пробыл совсем недолго. После чего за ними приехали "покупатели" из 5-й штурмовой бригады ВСУ и увезли на позиции в лес. Командование поставило им задачу не наступать, а наблюдать и докладывать.
Город Константиновка в ДНР освобождается российскими войсками.
По заявлению российских военных, множество украинских боевиков в городе находят в окружении. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска долбят противника каждый божий день, поджимают его на всех участках фронта и сейчас практически добирают Константиновку.
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