Краткий пересказ от РИА ИИ Украинского пленного Вадима Пелещука из 5-й штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Константиновке в ДНР.

Сотрудники ТЦК мобилизовали Пелещука, разорвав документы об инвалидности и паспорт, когда он зашел в аптеку купить лекарства.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинский пленный из 5-й штурмовой бригады ВСУ Вадим Пелещук, которого российские бойцы "Южной" группировки войск взяли в плен в Константиновке в ДНР, рассказал, что его мобилизовали сотрудники ТЦК, разорвав документы об инвалидности и паспорт, когда он зашел в аптеку купить лекарства.

Видео беседы с пленным инвалидом есть в распоряжении РИА Новости.

"Я ехал с друзьями на работу, мне нужно было заехать в аптеку купить необходимые таблетки. Вышел из аптеки, и тут ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.) стоит... Я им показал документы, что имею инвалидность. Они порвали документы и паспорт, после чего посадили в "бусик" и увезли", - рассказал Пелещук.

По его словам, в учебке он пробыл совсем недолго. После чего за ними приехали "покупатели" из 5-й штурмовой бригады ВСУ и увезли на позиции в лес. Командование поставило им задачу не наступать, а наблюдать и докладывать.

Город Константиновка в ДНР освобождается российскими войсками.