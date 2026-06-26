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"Нужны войска". На Западе оценили возможность обострения ситуации на СВО - РИА Новости, 26.06.2026
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04:41 26.06.2026 (обновлено: 04:43 26.06.2026)
"Нужны войска". На Западе оценили возможность обострения ситуации на СВО

Аналитик Джонсон: нормализация ситуации в Иране не обострит конфликт на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, считает, что возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине.
  • По мнению Джонсона, США не смогут нарастить поставки вооружений для Киева из-за исчерпания систем вооружений и отсутствия редкоземельных материалов.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Кто-то говорит, если США удастся стабилизировать ситуацию в Западной Азии, это снова обострит конфликт на Украине. Но как его можно снова обострить? Для этого нужны войска. А у них их нет. Их же нельзя просто взять и произвести", — отметил он.
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По мнению Джонсона, даже если бы в Вашингтоне захотели, то все равно не сумели бы нарастить поставки вооружений для Киева.
"Системы вооружений у США уже исчерпаны, и быстро их восполнить не удастся. Ведь для этого нужны редкоземельные материалы, которых в США нет. Они есть у Китая, но Китай ими не делится", — уточнил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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В миреСШАИранУкраинаКитайЛарри ДжонсонСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Россия
 
 
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