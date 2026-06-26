Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, считает, что возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине.
- По мнению Джонсона, США не смогут нарастить поставки вооружений для Киева из-за исчерпания систем вооружений и отсутствия редкоземельных материалов.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
По мнению Джонсона, даже если бы в Вашингтоне захотели, то все равно не сумели бы нарастить поставки вооружений для Киева.
"Системы вооружений у США уже исчерпаны, и быстро их восполнить не удастся. Ведь для этого нужны редкоземельные материалы, которых в США нет. Они есть у Китая, но Китай ими не делится", — уточнил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.