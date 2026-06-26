Краткий пересказ от РИА ИИ Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, считает, что возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине.

По мнению Джонсона, США не смогут нарастить поставки вооружений для Киева из-за исчерпания систем вооружений и отсутствия редкоземельных материалов.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Кто-то говорит, если США удастся стабилизировать ситуацию в Западной Азии, это снова обострит конфликт на Украине . Но как его можно снова обострить? Для этого нужны войска. А у них их нет. Их же нельзя просто взять и произвести", — отметил он.

По мнению Джонсона, даже если бы в Вашингтоне захотели, то все равно не сумели бы нарастить поставки вооружений для Киева.

"Системы вооружений у США уже исчерпаны, и быстро их восполнить не удастся. Ведь для этого нужны редкоземельные материалы, которых в США нет. Они есть у Китая, но Китай ими не делится", — уточнил эксперт.