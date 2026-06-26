В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
- Сирены также включились в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в частях Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и еще ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, сигнал тревоги в Киеве начал звучать в 02.53 мск. Минутой позже сирены включились в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а также в частях Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
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