Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что Европа рассчитывает на продолжение конфликта.
- По его словам, европейцы рассматривают любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.
При этом, считает профессор, Брюссель поменяет решение о поддержке Киева, когда он увидит полный крах ВСУ.
"Я не вижу четкого дипломатического пути завершения СВО. <…> Возможно, что-то произойдет, как только на Украине появится трещина, <…> и начнут рушиться ее армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом. <…> Тогда, я думаю, поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой", — добавил Диесен.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
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