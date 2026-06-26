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На Западе сообщили печальную новость для Украины - РИА Новости, 26.06.2026
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03:15 26.06.2026 (обновлено: 08:46 26.06.2026)
На Западе сообщили печальную новость для Украины

Профессор Диесен: когда ВСУ потерпят крах, Европа откажется от помощи Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что Европа рассчитывает на продолжение конфликта.
  • По его словам, европейцы рассматривают любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.
"Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива <…> поддерживать их с тыла. <…> И пока краха не произойдет, европейцы будут рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации", — сказал он.
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При этом, считает профессор, Брюссель поменяет решение о поддержке Киева, когда он увидит полный крах ВСУ.
"Я не вижу четкого дипломатического пути завершения СВО. <…> Возможно, что-то произойдет, как только на Украине появится трещина, <…> и начнут рушиться ее армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом. <…> Тогда, я думаю, поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой", — добавил Диесен.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
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