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"Переломили ситуацию". В США заявили об ухудшении положения ВСУ на поле боя - РИА Новости, 26.06.2026
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01:39 26.06.2026 (обновлено: 01:41 26.06.2026)
"Переломили ситуацию". В США заявили об ухудшении положения ВСУ на поле боя

Аналитик Риттер: Украина проигрывает на поле боя и не может переломить ситуацию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер заявил, что ВСУ терпят поражение на поле боя.
  • По словам Риттера, экономики западных стран, помогающих Украине, слабеют.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.ВСУ терпят поражение на поле боя, а экономики западных стран, помогающих Украине, слабеют, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Украинцы <…> терпят сокрушительное поражение на поле боя. <…> Русские <…> продвигаются вперед, <…> и уверены, что <…> освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. <…> Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян", — отметил он.
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По словам эксперта, попытки западных стран, поддерживающих Украину, спровоцировать Россию и тем самым повернуть ситуацию в свою пользу неизменно терпят неудачу.
"Запад пытается заманить Россию в ловушку, <…> чтобы она предприняла жесткие действия <…> в отношении ЕС. <…> Ведь при нынешнем положении вещей <…> экономики "большой тройки" стран Европы, которая поддерживает Зеленского, <…> рушатся, их общества распадаются. Зачем же России делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что рушится? Россия побеждает Европу, ничего против нее не предпринимая", — добавил Риттер.
По данным Минобороны, российская армия за прошедшие сутки уничтожила до 1585 военнослужащих ВСУ и восемь бронемашин. При этом ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.
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