"Переломили ситуацию". В США заявили об ухудшении положения ВСУ на поле боя

"Запад пытается заманить Россию в ловушку, <…> чтобы она предприняла жесткие действия <…> в отношении ЕС. <…> Ведь при нынешнем положении вещей <…> экономики "большой тройки" стран Европы, которая поддерживает Зеленского, <…> рушатся, их общества распадаются. Зачем же России делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что рушится? Россия побеждает Европу, ничего против нее не предпринимая", — добавил Риттер.