В Полтаве прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтаве прозвучал взрыв.
- В Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Полтаве слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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