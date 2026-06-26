В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве была объявлена воздушная тревога.
- Сирены также включились в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Николаевской областях, а также в частях Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской областей.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, сигнал тревоги в городе зазвучал в 0.50 мск. После этого сирены также включились в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Николаевской областях, а также в частях Днепропетровской, Кировоградской и Черниговской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18