В Харькове и Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове и Сумах прозвучали взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- В Сумской области и частях Харьковской звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове и Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы прогремели в Харькове и Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области и частях Харьковской звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18