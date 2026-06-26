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Соцфонд рассказал об учете ухода за пенсионерами и инвалидами - РИА Новости, 26.06.2026
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12:12 26.06.2026
Соцфонд рассказал об учете ухода за пенсионерами и инвалидами

Уход за пенсионерами и инвалидами будут учитывать при оформлении единого пособия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.
Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича. - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уход за пенсионерами и инвалидами в России будут учитывать при оформлении единого пособия, если такой уход осуществляется за родственниками.
  • С 21 июля уход за близкими родственниками будет считаться объективной причиной для нулевого дохода при назначении единого пособия.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уход за пенсионерами и инвалидами в России будут учитывать при оформлении единого пособия, если такой уход осуществляется за родственниками, сообщил Соцфонд.
В России с 21 июля вступают в силу изменения по учету периодов ухода за пенсионерами и инвалидами при оформлении единого пособия.
"Главное нововведение: теперь такой уход будет считаться объективной причиной для нулевого дохода у родителя, если он присматривал за близким родственником", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что на данный момент период ухода учитывается при назначении пособия независимо от родственных связей. Так, ухаживать можно за любым человеком, например знакомым или соседом. При этом после изменения правил зачет ухода сохранится в отношении родственников.
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