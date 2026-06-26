ВС России ударили авиабомбами по украинским пунктам управления БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ВКС ударили авиабомбами ФАБ-500 по украинским базам и пунктам управления дронами в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские ВКС ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Минобороны.
"Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, нанесен удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка", — заявили в ведомстве.
Четыре снаряда того же типа поразили позиции операторов БПЛА первой бригады оперативного назначения украинских войск у села Грузское, еще два — пункты управления дронами 105-й бригады теробороны ВСУ в районе Великой Писаревки, уточнили в министерстве.
Отмечается, что атаку на позиции противника осуществляли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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22 июня 2022, 17:18