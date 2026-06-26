В Курской области при ударе дронов ВСУ пострадали два человека

"Ей оказана первая помощь, доставим ее в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Также повреждено остекление входной группы магазина. Еще один пострадавший — в деревне Гирьи Беловского района. У 59-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча и предплечья, правой ноги", - добавил губернатор.