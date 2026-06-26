В Курской области при ударе дронов ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Беловском районе Курской области женщина и мужчина получили ранения в результате атаки дронов ВСУ.
- У 55-летней женщины, пострадавшей в слободе Белой, открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.
- 59-летний мужчина из деревни Гирьи получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча, предплечья и правой ноги.
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Женщина и мужчина получили ранения в результате атаки дронов ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Женщина и мужчина ранены в курском приграничье. По предварительной информации, сегодня в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку на продуктовый магазин. В результате удара пострадала 55-летняя женщина", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам главы региона, у пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные слепые осколочные ранения головы, шеи, левого плеча, левой кисти с открытым переломом, перелом левой лопатки.
"Ей оказана первая помощь, доставим ее в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Также повреждено остекление входной группы магазина. Еще один пострадавший — в деревне Гирьи Беловского района. У 59-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча и предплечья, правой ноги", - добавил губернатор.
Он отметил, что мужчину также доставят в Курскую областную больницу.
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