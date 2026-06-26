Браво, Дональд! В сердце ЦРУ нанесен "ужасающий удар"

Все-таки Дональд Трамп — хороший президент США. В последнее время мы об этом забываем (а американцы, судя по рейтингам, уже забыли), но в области внутренней политики он оправдывает ожидания по базовому сценарию — не оптимистичному, но все же не пессимистичному. Массовые увольнения в разведке — важное тому доказательство.

В период, когда Трамп еще не был президентом, но уже был миллиардером, он вел популярное телешоу "Кандидат" и даже получил за него именную звезду на Аллее славы, которая теперь страдает от вандалов больше всех остальных. Правила просты: конкурс на место ведущего в компании, после каждого тура один из претендентов выбывает — и всех неудачников будущий президент провожал фразой "Ты уволен". Она стала мемом до появления мемов.

В наше время и. о. главы Национальной разведки США Билл Пульте уместил несколько сезонов шоу в пару дней: после его назначения свои посты потеряли более 50 высокопоставленных сотрудников. В СМИ это называют "немыслимой чисткой", "резней" и "погромом", а в конгрессе ядовито интересуются у Белого дома: как это ваш назначенец определился, кто соответствует должности, а кто нет, если до лета 2026 года не проработал в силовых структурах ни дня?

Что тут сказать? Билли — хороший мальчик. Наследного принца влиятельного клана застройщиков после смерти деда-основателя выжили из семейной фирмы, и он прибился к другому девелоперу — Трампу, собрав для его компании немалые средства. До недавних пор занимал скучный пост главы агентства по финансированию жилстроительства, однако умудрился на нем прославиться: при всех особенностях нынешней атмосферы Белого дома Пульте выделяет подхалимство. Наибольший резонанс получили два случая: он едва не подрался с министром финансов Скоттом Бессентом, обвинив в недостаточной поддержке шефа, и безуспешно пытался инициировать преследования личных врагов Трампа за "злоупотребления ипотекой".

По слухам, свое назначение в разведку он пролоббировал сам, вовремя похвалив внешнюю политику шефа. Но стал именно тем кандидатом в правительство, про которого даже союзники Трампа в конгрессе наконец-то сказали: "Этого? Только через мой труп!"

Весь июнь Капитолий и разведсообщество гудели от возмущения, а Пульте тем временем осуществлял свою "резню". Когда группа республиканцев все-таки прорвалась к президенту с новостями о том, что девелопер не пройдет ни под каким видом, у Трампа тоже была для гостей новость: на утверждение в конгресс вынесут кандидатуру Джея Клейтона, которого рекомендовал директор ЦРУ Рэтклифф. Но до того исполнять обязанности главы разведки будет Пульте, а сокращение аппарата — приоритет, который обозначил перед ним президент.

Проще говоря, Трамп воспользовался ситуацией, чтобы разгромить разведку. В конгрессе пытались сделать слушания о новом директоре приоритетом, чтобы Пульте не задерживался в должности, но Белый дом опять поставил Клейтона в конец очереди. Президент выигрывает время для своего берсеркера, чтоб тот учинил побольше аппаратного насилия.

Трамписты в восторге: еще одно мероприятие по осушению "вашингтонского болота". Остальные ругают "политизацию разведки". Но неважно, чем руководствуется Трамп на самом деле. Важен результат. Ведущее издание леволиберальной элиты — The New York Times — утверждает, будто назначение Пульте даже на короткий срок — "ужасающий удар в самое сердце ЦРУ", после которого оно "не сможет работать эффективно". Будем надеяться, не перехваливает.

Если же по сути, то Трамп не политизирует разведку, а наказывает за отказ политизироваться в свою сторону. Но борьбу с тем грехом, когда анализ информации подгоняют под нужный результат, нужно вести как раз там, где Билл Пульте теперь шороху наводит. Национальную разведку создали при Буше-младшем и поставили над прочими разведслужбами, включая ЦРУ, именно для политизации и переупаковки информации. Оперативных мускулов у этой конторы нет, но лоббистских много, и чаще всего они работали на благо зла.

Появление в ее главе Тулси Габбард сродни сюжету о сошествии богинь в гнезда разврата. Как и Пульте, она принцесса из влиятельного клана: отец — большая шишка на Гавайях. Но больше на Пульте не похожа ни в чем и вспоминать о ней по сумме обстоятельств будем только хорошее.

Мажоров никто не любит, но эффект большого папочки не на всех работает одинаково. Бывает, что, не познав лишений в детстве, человек становится истинно бесстрашным, неспособным к заискиванию. Подполковник армии США в резерве Тулси Габбард начинала службу в медицинской роте во время войны с Ираком, впоследствии участвовала в миссиях на Ближнем Востоке и в Африке, но примечательна не этим. Строя гражданскую карьеру в Демпартии на инфраструктуре отца, она показала себя принципиальным противником всех внешних военных интервенций США — и знала, о чем говорила, поэтому говорила веско.

Точно так же она осуждала расширение НАТО и накачивание Украины оружием, став изгоем в партии после начала СВО. Тогда подполковник перешла к республиканцам и поддержала Трампа, а он провел ее назначение в разведку через конгресс. В те дни казалось, что им обоим по колено река Потомак: демократы ненавидели Габбард как предателя, а республиканцам она была органически чужда как индуистка-пацифистка-русофилка с Гавайев, но неистовая Тулси все-таки возглавила Нацразведку. А потом случилось то, что должно было случиться.

Смелую, приятную, но неопытную в интригах женщину оттерли от Белого дома республиканские "ястребы" и израильские лоббисты, а ее докладов о том, что от Ирана в данный момент не исходит угроз для национальной безопасности США, президент, вероятно, вообще не видел. Зато Габбард стала сначала тем, кто не разделил милитаристский вайб Трампа, а потом тем, кто самим своим существованием напоминал ему об иранской ошибке.

Источники СМИ из-под ковров Белого дома утверждали, что Трампа отговорили от увольнения Габбард, чтоб не привлекать внимания к ее докладам, а саму Тулси пытались коррумпировать — и вроде бы начало получаться, но вскоре она объявила о добровольной отставке. Официальная причина — хочет быть рядом с мужем, проходящим лечение от рака кости. Но все все понимают.

Габбард не справилась и как директор, поскольку не смогла политизировать разведку в сторону начальства, и как миротворец, поскольку не перетащила начальство на свою сторону. А вот Трамп — молодец, сориентировался: раз не получилось сделать Нацразведку союзником, с ней разберется Билли Пульте по методам шоу "Кандидат". "Сгорел сарай — гори и хата".

Приятно быть конченым оптимистом и верить, что когда-нибудь в вашингтонские гадюшники проникнут хорошие люди, которые сделают что-то разумное, доброе, вечное для своей страны и мира вокруг нее. Назначение Габбард выглядело подыгрыванием таким мечтателям. Только госпожа подполковник тем и хороша, что на чемпионате льстецов для нее нет места, а суровая правда жизни непременно берет свое, будь то рак кости или безжалостная токсичность вашингтонской бюрократии для новичков с благородными намерениями.

По Трампу ведь понятно было, что он лишь по первой профессии строитель, а в политику идет как разрушитель и мститель. Теперь он разрушает то, хотел разрушить, и мстит тем, кого не жалко. Так что его непредсказуемость — наглая ложь. США достался хороший президент. Давно таких не было.

По теории вероятности из бесконечного числа обезьян за клавиатурой одна когда-нибудь напишет "Войну и мир". Если правда, то и разгром, учиненный девелопером-подхалимом в разведке, случайно может пойти США на пользу, а значит, России во вред. Так сбылся бы последний, пессимистичный сценарий. Но реалисты пока убедительнее. И Трамп их не подвел.