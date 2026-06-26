Основное строительство кампуса в Тюмени начнется в июле

ТЮМЕНЬ, 26 июн – РИА Новости. В июне в Тюмени начнется строительство девяти крупных объектов на территории будущего межуниверситетского кампуса, который создается согласно нацпроекту "Молодежь и дети", сообщил губернатор Александр Моор.

"Продолжаем активную работу по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Получено положительное заключение государственной экспертизы по второму этапу реализации проекта. Теперь мы можем перейти к активной фазе работ. В июле приступим к строительству девяти крупных объектов", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".

На площадке кампуса уже возведена гостиница для преподавателей, в остальных зданиях разместятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов.