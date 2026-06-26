Рейтинг@Mail.ru
Основное строительство кампуса в Тюмени начнется в июле - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:13 26.06.2026

Основное строительство кампуса в Тюмени начнется в июле

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЮМЕНЬ, 26 июн – РИА Новости. В июне в Тюмени начнется строительство девяти крупных объектов на территории будущего межуниверситетского кампуса, который создается согласно нацпроекту "Молодежь и дети", сообщил губернатор Александр Моор.
"Продолжаем активную работу по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Получено положительное заключение государственной экспертизы по второму этапу реализации проекта. Теперь мы можем перейти к активной фазе работ. В июле приступим к строительству девяти крупных объектов", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
На площадке кампуса уже возведена гостиница для преподавателей, в остальных зданиях разместятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов.
Александр Моор отметил, что кампус - это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки, возводится он по нацпроекту "Молодежь и дети". Благодаря новейшей инфраструктуре местные университеты "смогут совершить качественный рывок и реализовать свой образовательный, научный и инновационный потенциал".
 
Тюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала