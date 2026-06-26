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На Украине сотрудники ТЦК пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров - РИА Новости, 26.06.2026
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20:17 26.06.2026
На Украине сотрудники ТЦК пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров

Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать комбайнеров и трактористов под Кривым Рогом

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники украинских территориальных центров комплектования пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо во время полевых работ под Кривым Рогом.
  • После попытки мобилизации в селе Гуровка под Кривым Рогом прошел митинг против сотрудников военкоматов.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо во время полевых работ под Кривым Рогом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военкомы пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей под Кривым Рогом", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после попытки мобилизации в селе Гуровка под Кривым Рогом прошел митинг против сотрудников украинских военкоматов.
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