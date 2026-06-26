На Украине сотрудники ТЦК пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо во время полевых работ под Кривым Рогом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.