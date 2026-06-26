Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники украинских территориальных центров комплектования пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо во время полевых работ под Кривым Рогом.
- После попытки мобилизации в селе Гуровка под Кривым Рогом прошел митинг против сотрудников военкоматов.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо во время полевых работ под Кривым Рогом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военкомы пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей под Кривым Рогом", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после попытки мобилизации в селе Гуровка под Кривым Рогом прошел митинг против сотрудников украинских военкоматов.