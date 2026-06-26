СК задержал начальника управления Минпромторга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга.
- Ведомство подчеркивает политику нулевой терпимости к правонарушениям.
- Там заявили, что активно содействуют следствию.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники СК России задержали начальника управления Министерства промышленности и торговли, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Сегодня был задержан Валентин Цупрун", — сказал собеседник агентства.
Цупрун заведует управлением сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.
Министерство подчеркнуло, что осуществляет политику нулевой терпимости к правонарушениям. Там заявили, что активно содействуют следственным органам.