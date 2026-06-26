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СК задержал начальника управления Минпромторга - РИА Новости, 26.06.2026
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23:02 26.06.2026 (обновлено: 23:41 26.06.2026)
СК задержал начальника управления Минпромторга

СК задержал начальника управления Минпромторга Цупруна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга.
  • Ведомство подчеркивает политику нулевой терпимости к правонарушениям.
  • Там заявили, что активно содействуют следствию.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники СК России задержали начальника управления Министерства промышленности и торговли, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Сегодня был задержан Валентин Цупрун", — сказал собеседник агентства.
Цупрун заведует управлением сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.
Министерство подчеркнуло, что осуществляет политику нулевой терпимости к правонарушениям. Там заявили, что активно содействуют следственным органам.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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