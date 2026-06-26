Трамп заявил об ответных мерах на нарушение Ираном режима прекращения огня

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что о возможных ответных мерах Соединенных Штатов на якобы нарушение Ираном режима прекращения огня станет известно в будущем.

"Узнаете", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в ходе мероприятия в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Иран якобы выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив, и что это является нарушением соглашения о прекращении огня.