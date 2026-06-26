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Трамп заявил об ответных мерах на нарушение Ираном режима прекращения огня - РИА Новости, 26.06.2026
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23:21 26.06.2026
Трамп заявил об ответных мерах на нарушение Ираном режима прекращения огня

Трамп: об ответных мерах США на нарушение Ираном перемирия станет известно позже

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что о возможных ответных мерах США на якобы нарушение Ираном режима прекращения огня станет известно в будущем.
  • Трамп заявил, что Иран якобы выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив, и что это является нарушением соглашения о прекращении огня.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что о возможных ответных мерах Соединенных Штатов на якобы нарушение Ираном режима прекращения огня станет известно в будущем.
"Узнаете", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в ходе мероприятия в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что Иран якобы выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив, и что это является нарушением соглашения о прекращении огня.
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В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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