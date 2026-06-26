Трамп рассказал, почему не станет величайшим коммунистом в истории

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы легко стать "величайшим коммунистом" в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду, однако подчеркнул, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете.