Трамп рассказал, почему не станет величайшим коммунистом в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что мог бы легко стать "величайшим коммунистом" в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду.
- Трамп подчеркнул, что политика бесплатных жилья и еды приводит к тотальному краху государства и нищете.
- Президент обвинил своих политических оппонентов в неспособности противостоять левым идеям в США, которые, по его словам, раздают невыполнимые обещания.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы легко стать "величайшим коммунистом" в истории, пообещав гражданам бесплатное жилье и еду, однако подчеркнул, что подобная политика всегда приводит к тотальному краху государства и нищете.
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"Я думаю, что стал бы величайшим коммунистом в истории… Дамы и господа, с этого момента вам больше не нужно платить за жилье… Все получают бесплатную еду, с этого момента все бесплатно"… Проблема в том, что через два-три года страна превратится в зону бедствия. Страна потерпит крах. Они всегда терпят крах", - сказал Трамп, выступая на политической конференции коалиции "Вера и свобода".
При этом Трамп обвинил своих политических оппонентов в неспособности противостоять левым идеям в США. По его словам, левые политики легко набирают сторонников, поскольку раздают заведомо невыполнимые обещания, в то время как представители Демократической партии попросту не дают им отпор.