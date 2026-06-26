Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все товары из-за возможных цифровых налогов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги.
- По его мнению, налоги на цифровые услуги несправедливо направлены против американских технологических компаний.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги.
"Многие европейские страны обсуждают неизбежное введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний ... Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп уже угрожал ввести пошлины в размере до 100% на европейские вина в ответ на введение налога на цифровые услуги.
По мнению Трампа, подобные меры несправедливо направлены против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.