Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все товары из-за возможных цифровых налогов

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги.

Ранее Трамп уже угрожал ввести пошлины в размере до 100% на европейские вина в ответ на введение налога на цифровые услуги.