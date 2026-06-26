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Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все товары из-за возможных цифровых налогов - РИА Новости, 26.06.2026
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20:36 26.06.2026
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все товары из-за возможных цифровых налогов

Трамп снова пригрозил странам Европы пошлинами из-за возможных цифровых налогов

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги.
  • По его мнению, налоги на цифровые услуги несправедливо направлены против американских технологических компаний.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил введением 100-процентных пошлин против европейских стран из-за их планов по налогам на цифровые услуги.
"Многие европейские страны обсуждают неизбежное введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний ... Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп уже угрожал ввести пошлины в размере до 100% на европейские вина в ответ на введение налога на цифровые услуги.
По мнению Трампа, подобные меры несправедливо направлены против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta*.
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