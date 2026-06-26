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Иран выпустил дроны-камикадзе по судам в Ормузе, утверждает Трамп - РИА Новости, 26.06.2026
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18:55 26.06.2026 (обновлено: 19:02 26.06.2026)
Иран выпустил дроны-камикадзе по судам в Ормузе, утверждает Трамп

Трамп: Иран выпустил четыре дрона-камикадзе по судам в Ормузском проливе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив, утверждает Трамп.
  • Он добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна, которое смогло продолжить путь, три других дрона были сбиты.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив.
"Исламская Республика Иран выпустила по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна.
"Однако судно смогло продолжить путь. Три других дрона мы сбили", - заявил он.
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В миреИранСШАДональд ТрампОрмузский пролив
 
 
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