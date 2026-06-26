Иран выпустил дроны-камикадзе по судам в Ормузе, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив, утверждает Трамп.
- Он добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна, которое смогло продолжить путь, три других дрона были сбиты.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив.
"Исламская Республика Иран выпустила по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна.
"Однако судно смогло продолжить путь. Три других дрона мы сбили", - заявил он.