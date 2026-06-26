Иран выпустил дроны-камикадзе по судам в Ормузе, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив, утверждает Трамп.

Он добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна, которое смогло продолжить путь, три других дрона были сбиты.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив.

"Исламская Республика Иран выпустила по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна.