Трамп вернется в отель, где на него покушались в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп планирует посетить отель Hilton в Вашингтоне, где ранее произошел инцидент со стрельбой.

В отеле Трамп выступит с речью перед ежегодным собранием богословской коалиции "Вера и свобода".

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, вновь побывает в отеле в Вашингтоне, где в прошлое его посещение случился инцидент со стрельбой, признанный покушением на американского лидера, следует из расписания Белого дома.

Из расписания, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что к 20.30 мск. Трамп отправится в отель Hilton в Вашингтоне , чтобы выступить с речью перед ежегодным собранием богословской коалиции "Вера и свобода".

Уже через два часа после этого у президента запланирована встреча по политическим вопросам, а перед выступлением он заслушает брифинг разведки.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома состоялся 25 апреля. Тогда он закончился стрельбой и эвакуацией всех собравшихся. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие.