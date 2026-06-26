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Трамп вернется в отель, где на него покушались в апреле - РИА Новости, 26.06.2026
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17:26 26.06.2026
Трамп вернется в отель, где на него покушались в апреле

Трамп вновь посетит отель в Вашингтоне, где произошел инцидент со стрельбой

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп планирует посетить отель Hilton в Вашингтоне, где ранее произошел инцидент со стрельбой.
  • В отеле Трамп выступит с речью перед ежегодным собранием богословской коалиции "Вера и свобода".
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, вновь побывает в отеле в Вашингтоне, где в прошлое его посещение случился инцидент со стрельбой, признанный покушением на американского лидера, следует из расписания Белого дома.
Из расписания, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что к 20.30 мск. Трамп отправится в отель Hilton в Вашингтоне, чтобы выступить с речью перед ежегодным собранием богословской коалиции "Вера и свобода".
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Уже через два часа после этого у президента запланирована встреча по политическим вопросам, а перед выступлением он заслушает брифинг разведки.
Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома состоялся 25 апреля. Тогда он закончился стрельбой и эвакуацией всех собравшихся. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие.
Позднее власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ему предъявили обвинения в покушении на главу государства. Это стало третьей попыткой убить Трампа менее чем за два года.
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