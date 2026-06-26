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Эксперт из США рассказал о нежелании Трампа вести диалог с Зеленским - РИА Новости, 26.06.2026
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02:55 26.06.2026
Эксперт из США рассказал о нежелании Трампа вести диалог с Зеленским

Профессор Ниланд: Трамп может оставить переговоры с Зеленским своей команде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Тимоти Ниланд заявил, что Дональд Трамп может лично выйти на контакт с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.
  • Трамп, по словам Ниланда, обсуждения с Зеленским может оставить членам своей команды, поскольку не желает вести с ним диалог.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может лично выйти на контакт с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, а обсуждения с Владимиром Зеленским оставить членам своей команды, поскольку не желает вести с ним диалог, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
"Трамп выйдет на контакт с президентом Путиным, но, подозреваю, оставит обсуждения с Зеленским другим членам своей команды", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, в каком формате США могут вернуться к усилиям по завершению украинского конфликта после иранского трека.
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По словам Ниланда, Трамп, похоже, "неохотно вступает в диалог" с Зеленским.
Трамп в июне заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, однако найти подход к этому непросто. Американский лидер также выражал удивление нежеланием Зеленского заключить сделку и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также указал, что Москва готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, а также реалий на земле.
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