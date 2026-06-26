Эксперт из США рассказал о нежелании Трампа вести диалог с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Тимоти Ниланд заявил, что Дональд Трамп может лично выйти на контакт с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.
- Трамп, по словам Ниланда, обсуждения с Зеленским может оставить членам своей команды, поскольку не желает вести с ним диалог.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может лично выйти на контакт с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, а обсуждения с Владимиром Зеленским оставить членам своей команды, поскольку не желает вести с ним диалог, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
По словам Ниланда, Трамп, похоже, "неохотно вступает в диалог" с Зеленским.
Трамп в июне заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, однако найти подход к этому непросто. Американский лидер также выражал удивление нежеланием Зеленского заключить сделку и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также указал, что Москва готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, а также реалий на земле.