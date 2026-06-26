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Трамп пообещал Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 26.06.2026
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02:29 26.06.2026
Трамп пообещал Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения

Трамп: США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения.
  • В результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле погибли 188 человек, 1520 пострадали.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий недавнего землетрясения.
"У них прошлой ночью было ужасное землетрясение... но мы им поможем", - сказал Трамп, выступая перед фермерами в Белом доме.
Ранее власти Венесуэлы сообщили, что в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 188 человек, 1520 пострадали. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, в пострадавших районах идут поисково-спасательные работы.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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