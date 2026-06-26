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В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 26.06.2026
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16:37 26.06.2026 (обновлено: 16:50 26.06.2026)
В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения

В Токио и Осаке сработала система оповещения из-за сильного землетрясения

© AP Photo / Eugene HoshikoЯпонский флаг в Токио
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Японский флаг в Токио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Токио ощущались сильные подземные толчки, сработала система экстренного предупреждения.
  • Метеорологическое управление сообщило о землетрясении в префектуре Яманаси магнитудой 5,6.
ТОКИО/ОСАКА, 26 июн – РИА Новости. Сильные подземные толчки ощущаются в Токио, сработала система экстренного предупреждения на телефоне, передает корреспондент РИА Новости.
Через несколько секунд после того, как на телефоне сработала сигнализация, стали ощущаться подземные толчки, по ощущениям похожие на качку на корабле. Раскачивались светильники, но мебель не шаталась и предметы не падали. Были неприятные ощущения при ходьбе, похожие на укачивание на корабле.
Толчки продолжались по ощущениям не как обычно несколько секунд, а довольно долго, примерно полминуты.
Метеорологическое управление сообщило о землетрясении в префектуре Яманаси магнитудой 5,6.
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