В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения

Через несколько секунд после того, как на телефоне сработала сигнализация, стали ощущаться подземные толчки, по ощущениям похожие на качку на корабле. Раскачивались светильники, но мебель не шаталась и предметы не падали. Были неприятные ощущения при ходьбе, похожие на укачивание на корабле.