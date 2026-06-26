В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над падчерицами

В середине июня в местных пабликах начала распространяться информация о том, что две сестры, приехав на отдых в детский лагерь, сообщили о многолетних домогательствах к ним мужчины, которому они являются падчерицами. Ему 40 лет, против него возбудили уголовное дело по обвинению в иных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения в отношении двух несовершеннолетних.