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В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над падчерицами - РИА Новости, 26.06.2026
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11:28 26.06.2026
В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над падчерицами

В Тюмени арестован обвиняемый в надругательстве над падчерицами в течение 7 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени арестовали 40-летнего мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками.
  • Они являются его падчерицами.
  • Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 10 августа 2026 года включительно.
ТЮМЕНЬ, 26 июн - РИА Новости. Сорокалетний мужчина, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя девочками 2009 и 2011 года рождения в течение семи лет, арестован в Тюмени, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В середине июня в местных пабликах начала распространяться информация о том, что две сестры, приехав на отдых в детский лагерь, сообщили о многолетних домогательствах к ним мужчины, которому они являются падчерицами. Ему 40 лет, против него возбудили уголовное дело по обвинению в иных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения в отношении двух несовершеннолетних.
"Установлено, что с 28 мая 2019 по 03 июня 2026 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек 2009 и 2011 года рождения. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 10 августа 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
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