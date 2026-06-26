В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в надругательстве над падчерицами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени арестовали 40-летнего мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя девочками.
- Они являются его падчерицами.
- Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 10 августа 2026 года включительно.
ТЮМЕНЬ, 26 июн - РИА Новости. Сорокалетний мужчина, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя девочками 2009 и 2011 года рождения в течение семи лет, арестован в Тюмени, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В середине июня в местных пабликах начала распространяться информация о том, что две сестры, приехав на отдых в детский лагерь, сообщили о многолетних домогательствах к ним мужчины, которому они являются падчерицами. Ему 40 лет, против него возбудили уголовное дело по обвинению в иных действиях сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения в отношении двух несовершеннолетних.
"Установлено, что с 28 мая 2019 по 03 июня 2026 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек 2009 и 2011 года рождения. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 10 августа 2026 года включительно", - говорится в сообщении.