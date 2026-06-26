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Генконсул в Хьюстоне рассказал об интересе к России деловых кругов в Техасе - РИА Новости, 26.06.2026
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07:02 26.06.2026 (обновлено: 16:57 26.06.2026)
Генконсул в Хьюстоне рассказал об интересе к России деловых кругов в Техасе

Пукалов: деловые круги в Техасе понимают ценность взаимодействия с Россией

© РИА НовостиГенконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что деловые круги в Техасе понимают ценность взаимодействия с Россией.
  • На пути сотрудничества между Россией и Техасом воздвигнуты искусственные преграды из-за санкционного давления.
  • Принятый в Техасе закон ввел ограничения в отношении «иностранных противников», включая Россию, что заблокировало для российских компаний возможность приобретения коммерческой недвижимости в штате.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 26 июн - РИА Новости. Деловые круги в Техасе понимают ценность взаимодействия с Россией, но на пути потенциально многообещающего сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.
"Интерес к нашей стране здесь, в Техасе, безусловно, присутствует. Насколько я могу судить, региональное сообщество и деловые круги в целом понимают ценность взаимодействия с Россией. Однако на пути потенциально многообещающего сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды", - сказал он.
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По его словам, из-за неправового санкционного давления российский бизнес сегодня обложен барьерами, как еж иголками, и эти ограничения лишают заинтересованные силы маневра.
В качестве примера создания таких препятствий Пукалов привел принятый в прошлом году в Техасе закон, который ввел ограничения в отношении "иностранных противников", в число которых местные законодатели включили и Россию - этот акт фактически заблокировал для российских компаний возможность приобретения в штате коммерческой недвижимости.
"Тем не менее запрос на предпринимательский и культурный диалог не исчез", - констатировал российский генконсул.
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