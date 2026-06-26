Генконсул в Хьюстоне рассказал об интересе к России деловых кругов в Техасе

Краткий пересказ от РИА ИИ Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что деловые круги в Техасе понимают ценность взаимодействия с Россией.

На пути сотрудничества между Россией и Техасом воздвигнуты искусственные преграды из-за санкционного давления.

Принятый в Техасе закон ввел ограничения в отношении «иностранных противников», включая Россию, что заблокировало для российских компаний возможность приобретения коммерческой недвижимости в штате.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 26 июн - РИА Новости. Деловые круги в Техасе понимают ценность взаимодействия с Россией, но на пути потенциально многообещающего сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

"Интерес к нашей стране здесь, в Техасе , безусловно, присутствует. Насколько я могу судить, региональное сообщество и деловые круги в целом понимают ценность взаимодействия с Россией . Однако на пути потенциально многообещающего сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды", - сказал он.

По его словам, из-за неправового санкционного давления российский бизнес сегодня обложен барьерами, как еж иголками, и эти ограничения лишают заинтересованные силы маневра.

В качестве примера создания таких препятствий Пукалов привел принятый в прошлом году в Техасе закон, который ввел ограничения в отношении "иностранных противников", в число которых местные законодатели включили и Россию - этот акт фактически заблокировал для российских компаний возможность приобретения в штате коммерческой недвижимости.