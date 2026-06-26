В Казани мужчину осудили за реабилитацию нацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Казани осудили на 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма.
- Он разместил комментарий, который унижает честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.
- Виновному также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете, на три года.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн – РИА Новости. Глумившийся над ветераном Великой Отечественной войны житель Казани осужден на 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма, сообщила прокуратура Татарстана.
Установлено, что 27 января 2025 года 51-летний житель Казани увидел в мессенджере публикацию 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, где рассказывалось о подвигах советского народа, единстве армии и любви к Родине как во время Великой Отечественной войны, так и в настоящее время.
"Мужчина разместил в открытом доступе комментарий, который унижает честь и достоинство ветерана, глумясь над его подвигами и заслуженными наградами", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – распространение заведомо ложных сведений о ветеране Великой Отечественной войны, совершенные публично).
"Верховный суд Республики Татарстан согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети интернет, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.