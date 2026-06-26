В Казани мужчину осудили за реабилитацию нацизма

"Верховный суд Республики Татарстан согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети интернет, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.