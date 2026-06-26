Рекордное число россиян может посетить Таиланд в 2026 году, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ За первую половину 2026 года Таиланд посетили около миллиона россиян.

В 2025 году Таиланд посетило более 1,9 миллиона российских туристов — это было рекордное количество.

Посол России в Таиланде считает, что если тенденция роста сохранится, то результаты 2026 года могут превысить показатели 2025 года.

БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. До миллиона россиян посетили Таиланд с января по июнь включительно, то есть за первую половину 2026 года, а годовые результаты могут превысить показатели 2025 года, когда страну посетили 1,9 миллиона российских туристов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.

"Еще не закончились первые шесть месяцев 2026 года, а на 20 июня количество российских туристов, посетивших Таиланд с 1 января, уже достигло 996,8 тысячи человек, по данным министерства спорта и туризма королевства. Думаю, что вполне обоснованно говорить о том, что к 30 июня число туристов из России , приехавших в Таиланд с начала 2026 года, достигнет миллиона человек", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке.

Томихин отметил, что, как видно из статистики, начавшийся сезон дождей не стал препятствием для продолжения роста российского въездного туризма в Таиланд.

"В прошлом году Королевство посетило более 1,9 миллиона российских туристов, это было рекордное количество. Если тенденция роста сохранится, то результаты 2026 года могут оказаться выше, чем в 2025 году, и будет новый рекорд", - сказал посол России.