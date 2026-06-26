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Рекордное число россиян может посетить Таиланд в 2026 году, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2026
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06:47 26.06.2026
Рекордное число россиян может посетить Таиланд в 2026 году, заявил посол

Томихин: Таиланд с начала года посетили до миллиона россиян

© Depositphotos.com / TzidoТуристы на Каосан роуд в Бангкоке
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Depositphotos.com / Tzido
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первую половину 2026 года Таиланд посетили около миллиона россиян.
  • В 2025 году Таиланд посетило более 1,9 миллиона российских туристов — это было рекордное количество.
  • Посол России в Таиланде считает, что если тенденция роста сохранится, то результаты 2026 года могут превысить показатели 2025 года.
БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. До миллиона россиян посетили Таиланд с января по июнь включительно, то есть за первую половину 2026 года, а годовые результаты могут превысить показатели 2025 года, когда страну посетили 1,9 миллиона российских туристов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Еще не закончились первые шесть месяцев 2026 года, а на 20 июня количество российских туристов, посетивших Таиланд с 1 января, уже достигло 996,8 тысячи человек, по данным министерства спорта и туризма королевства. Думаю, что вполне обоснованно говорить о том, что к 30 июня число туристов из России, приехавших в Таиланд с начала 2026 года, достигнет миллиона человек", - сказал агентству глава российской дипмиссии в Бангкоке.
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Томихин отметил, что, как видно из статистики, начавшийся сезон дождей не стал препятствием для продолжения роста российского въездного туризма в Таиланд.
"В прошлом году Королевство посетило более 1,9 миллиона российских туристов, это было рекордное количество. Если тенденция роста сохранится, то результаты 2026 года могут оказаться выше, чем в 2025 году, и будет новый рекорд", - сказал посол России.
Ранее министерство спорта и туризма Таиланда опубликовало отчет за период с 1 января по 20 июня 2026 года, согласно которому россияне оказались на четвертом месте среди иностранных туристов, посетивших Таиланд за этот период, уступив только гражданам Китая, соседней с Таиландом Малайзии, откуда идет в основном поток приграничного туризма, и Индии.
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